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В России появилось приложение для подписания договоров онлайн

  /   Обновлено: 03 августа 2021 13:28
Экономика
В России появилось приложение для подписания договоров онлайн
pixabay.com  /  Rafa Bordes

Москва, 3 августа. Жители Российской Федерации теперь могут воспользоваться приложением, которое позволяет дистанционно подписывать договоры.

Нововведение было запущено Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Мобильное приложение носит название «Госключ», уточняет пресс-центр ведомства.

«Новое приложение из семейства госуслуг «Госключ» уже доступно в магазинах приложений», — говорится в сообщении.

С помощью нововведения россияне смогут подписывать, к примеру, договоры на оказание услуг сотовой связи. В будущем планируется расширение перечня сделок и юридических документов, заявляет министерство. Гражданам хотят предоставить возможность онлайн-подписания договоров купли-продажи машины и аренды жилья.

Жители России активно используют сайт «Госуслуги» для подачи заявок на «школьные» выплаты. Получить пособие смогут родители детей в возрасте от 6 до 18 лет.

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онлайн договоры Госключ
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