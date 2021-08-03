Лурье назвал приговор Соболь спасением от ее провала на предстоящих выборах

Приговор Любови Соболь по «санитарному делу» спас ее от неминуемого провала на предстоящих выборах. Так известный публицист Олег Лурье прокомментировал в интервью ФАН решение Преображенского суда Москвы.

Фигурант дела о нарушении коронавирусных ограничений во время несогласованного митинга 23 января 2021 года была сегодня приговорена к 1,5 годам ограничения свободы.

Журналист полагает, что наказание Соболь абсолютно адекватно содеянному и даже весьма гуманно.

«Если бы это был рядовой россиянин, то он мог бы быть осужден даже на более длительный период с более серьезным наказанием, — высказал предположение Лурье. — Любовь Соболь, как всегда, показала, что навальнисты равнее всех остальных в плане законодательства».

Публицист подчеркнул, что политическая карьера Соболь закончилась, не начавшись.

«О политическом будущем ей можно забыть, — заключил собеседник ФАН. — Дело в том, что человек, имеющий судимость и отбывающий наказание, не может баллотироваться ни на одну избирательную должность. Также он не в состоянии занять ни одну чиновничью должность. Сейчас Любовь Соболь не может ни на что претендовать».

Олег Лурье отметил, что для политической активистки весьма выгоден вынесенный приговор.

«Если бы Соболь участвовала в выборах и получила свой один процент, максимум два процента, это был бы позор для всей грантовой оппозиции, — заключил публицист. — Поэтому был найден очень хороший вариант: ее осудили, и она может спокойно говорить, что получила бы 99 процентов. Теперь Соболь может заявлять, что власть ее испугалась и осудила, чтобы она, не дай бог, не участвовала в выборах».

Согласно решению суда, Любовь Соболь не сможет покидать дом с 22:00 до 06:00 по Московскому времени, выходить за пределы своего административного округа, а также участвовать в массовых мероприятиях. Кроме того, она должна будет четыре раза в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Напомним, что дело о нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных из-за коронавируса, было возбуждено после проведения 23 января несогласованной акции в Москве. Его фигурантами стали Любовь Соболь, Олег Навальный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава «Альянса врачей»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасия Васильева, а также некоторые активисты ФБК2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России). В отношении Соболь и ряда других фигурантов дело было выделено в отдельное производство.

Первый приговор по «санитарному делу» был вынесен 2 августа. Преображенский суд Москвы признал виновным активиста Дани Акеля, вышедшего на несогласованный митинг будучи больным коронавирусом, и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.