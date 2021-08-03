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Сотрудники МЧС на Ставрополье спасли петербуржца после крушения байдарки
Общество
Сотрудники МЧС на Ставрополье спасли петербуржца после крушения байдарки
pixabay.com  /  PD

Ставрополь, 3 августа. Инцидент произошел на реке Кубань в районе села Кочубеевского. 31-летний житель Петербурга сплавлялся на байдарке, но не справился с управлением и наехал на камень.

В результате столкновения судно разбилось, а сам турист оказался отрезанным на острове. Мужчина сильно испугался, поэтому до приезда спасателей оставался на трубе. За нее он ухватился во время крушения байдарки.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали туриста на берег к палаточному лагерю. Он поблагодарил сотрудников за спасение.

Сотрудники ГИМС спасли тонущего мужчину, сообщал ФАН. Инцидент произошел возле Ольгинского моста.

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