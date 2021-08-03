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Возможности российского подводного беспилотника «Статус-6» поразили аналитиков из США
Армия
Возможности российского подводного беспилотника «Статус-6» поразили аналитиков из США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 3 августа. Российский флот в скором времени может получить беспилотную ядерную торпеду «Статус-6», характеристики которой должны заставить Пентагон нервничать, пишет The National Interest.

Авторы американского издания отмечают, что прародитель перспективного подводного беспилотника создавался еще во времена Советского Союза. Так, наиболее ранние образцы советских атомных подлодок «Ноябрь» должны были стать носителями ядерных торпед Т-15, разработанных для нападения на береговые базы НАТО. Предполагалось, что такое вооружение позволит СССР ослабить господство Альянса в море, но проект свернули.

«Статус-6» является современным аналогом Т-15, возможности которого поразили аналитиков NI. Военные смогут управлять снарядом удаленно, что превращает торпеду в полноценный ядерный беспилотник. Он сможет развивать скорость до 56 узлов. Дальность действия аппарата составит порядка 10 тысяч километров. Эти характеристики позволяют запускать «Статус-6» не только с субмарины-носителя, но и с береговых комплексов.

«Если такая торпеда когда-либо действительно будет доведена до реального рабочего состояния, у ВМС США появятся большие проблемы», — заключили в The National Interest.

Ранее в Великобритании объяснили, чем российская подлодка «Белгород» опасна для НАТО. Кроме того, британских аналитиков напугали маневры субмарин ВМФ РФ в Атлантике, пишет сайт 360tv.ru.

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