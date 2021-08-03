Жителей Нижнего Новгорода и Владимира предупредили о приближающемся урагане

Москва, 3 августа. Ураган может возникнуть в Нижнем Новгороде и Владимире в ближайшие несколько часов. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Погодные условия в Нижегородской и Владимирской областях окажутся под влиянием холодного фронта, который уже привел к появлению урагана в Тверской области. На территории регионов также может наблюдаться шквалистый ветер, передает ТАСС.

Жители Тверской области ранее поделились видео, демонстрирующим буйство стихии. Вихрь поднялся на сотни метров вверх над землей, сметая все на своем пути.