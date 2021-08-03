Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 14:06
14:06
Шоу-бизнес
Экс-солист «Непары» сообщил об исчезновении дочери
14:05
Происшествия
В Кувейте полыхает крупнейшая в мире свалка автопокрышек
14:05
Политика
Мухин назвал «разрушающим моральный облик Запада» разгон COVID-протестов в ФРГ
14:05
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после обнаружения брошенного ребенка в Подмосковье
14:04
Шоу-бизнес
Александр Гордон вспомнил, как его чуть не убил гость программы «Мужское/женское»
14:04
Общество
Почерк западных спецслужб: озвучены версии гибели белоруса Шишова на Украине
14:02
Весь мир
Шугалей анонсировал новое социологическое исследование по Африке
14:01
Политика
Адвокат назвал вопросом времени реакцию профильных ведомств на «школы» Ходорковского
14:01
Общество
Эфир: К чему приведет отмена моратория на смертную казнь в России
14:00
Происшествия
Подросток получил сильный удар током на крыше поезда в Краснодарском крае
Все новости

Суданские службы изъяли крупную партию контрабандного оружия на границе с Эфиопией
Судан
Суданские службы изъяли крупную партию контрабандного оружия на границе с Эфиопией
Федеральное агентство новостей  / 

Гедареф, 3 августа. Вооруженным силам Судана удалось рассекретить преступную ячейку, специализирующуюся на контрабанде и торговле оружием и боеприпасами, поставляемыми из Эфиопии в Хартум, сообщило агентство Sudan Tribune.

Сотрудники отдела разведки Восточного военного округа штата Гедареф смогли арестовать банду на окраине провинции на восточном берегу реки Атбара. Группа злоумышленников пыталась незаконно пересечь границу. Несколько человек, имеющих как суданское, так и иностранное гражданство, арестованы. У них изъято 500 пистолетов турецкого производства и 800 автоматов Калашникова.

«Вооруженные силы и другие дислоцированные на границе регулярные службы отслеживают операции с оружием и фиксируют большое количество контрабандистов разных национальностей, действующих в данной местности», — заявил командующий военным округом Гедарефа генерал-лейтенант Маджди Ибрагим.

Он добавил, что за последний период его силам удалось захватить более двух тысяч пистолетов и 200 автоматов Калашникова в ходе ряда атак и военных операций. По информации источников, оружие и боеприпасы в основном попадают в руки так называемым бандформированиям «шифта» и эфиопским боевикам, которые используют их для блокирования дорог и препятствования передвижению фермеров, пастухов и простых граждан.

В регионе наблюдается шаткая ситуация в сфере безопасности. Через границы проходят маршруты контрабандистов и нелегальных мигрантов. Кроме того, вооруженные группы регулярно нападают на местные населенные пункты и терроризируют их жителей. Так, на прошлой неделе боевики из Эфиопии похитили троих детей суданских скотоводов, пасущих коров к югу от города Галлабат, и потребовали выкуп в размере 12 млн национальных фунтов (около 26,6 тыс. долларов США).

Вернуться назад

Все новости / Судан / Суданские службы изъяли крупную партию контрабандного оружия на границе с Эфиопией
эфиопия судан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru