Суданские службы изъяли крупную партию контрабандного оружия на границе с Эфиопией

Гедареф, 3 августа. Вооруженным силам Судана удалось рассекретить преступную ячейку, специализирующуюся на контрабанде и торговле оружием и боеприпасами, поставляемыми из Эфиопии в Хартум, сообщило агентство Sudan Tribune.

Сотрудники отдела разведки Восточного военного округа штата Гедареф смогли арестовать банду на окраине провинции на восточном берегу реки Атбара. Группа злоумышленников пыталась незаконно пересечь границу. Несколько человек, имеющих как суданское, так и иностранное гражданство, арестованы. У них изъято 500 пистолетов турецкого производства и 800 автоматов Калашникова.

«Вооруженные силы и другие дислоцированные на границе регулярные службы отслеживают операции с оружием и фиксируют большое количество контрабандистов разных национальностей, действующих в данной местности», — заявил командующий военным округом Гедарефа генерал-лейтенант Маджди Ибрагим.

Он добавил, что за последний период его силам удалось захватить более двух тысяч пистолетов и 200 автоматов Калашникова в ходе ряда атак и военных операций. По информации источников, оружие и боеприпасы в основном попадают в руки так называемым бандформированиям «шифта» и эфиопским боевикам, которые используют их для блокирования дорог и препятствования передвижению фермеров, пастухов и простых граждан.

В регионе наблюдается шаткая ситуация в сфере безопасности. Через границы проходят маршруты контрабандистов и нелегальных мигрантов. Кроме того, вооруженные группы регулярно нападают на местные населенные пункты и терроризируют их жителей. Так, на прошлой неделе боевики из Эфиопии похитили троих детей суданских скотоводов, пасущих коров к югу от города Галлабат, и потребовали выкуп в размере 12 млн национальных фунтов (около 26,6 тыс. долларов США).