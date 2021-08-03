Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 14:06
14:05
Происшествия
В Кувейте полыхает крупнейшая в мире свалка автопокрышек
14:05
Политика
Мухин назвал «разрушающим моральный облик Запада» разгон COVID-протестов в ФРГ
14:05
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после обнаружения брошенного ребенка в Подмосковье
14:04
Шоу-бизнес
Александр Гордон вспомнил, как его чуть не убил гость программы «Мужское/женское»
14:04
Общество
Почерк западных спецслужб: озвучены версии гибели белоруса Шишова на Украине
14:02
Весь мир
Шугалей анонсировал новое социологическое исследование по Африке
14:01
Политика
Адвокат назвал вопросом времени реакцию профильных ведомств на «школы» Ходорковского
14:01
Общество
Эфир: К чему приведет отмена моратория на смертную казнь в России
14:00
Происшествия
Подросток получил сильный удар током на крыше поезда в Краснодарском крае
13:58
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнаст Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнении на перекладине на ОИ
Все новости

Психолог из Дагестана заявил, что женам изменяют до 80% мужчин
Общество
Психолог из Дагестана заявил, что женам изменяют до 80% мужчин
pixabay.com  / 

Махачкала, 3 августа. До 80% мужчин изменяют своим женам, считает семейный психолог из Дагестана Руслан Магомедов. Как правило, сдерживает мужчин от такого шага их система ценностей.

По мнению Магомедова, распространенное утверждение о том, что абсолютно все мужья изменяют своим женам, не находит подтверждения в реальной жизни. Мужчины, изменяющие супругам, обесценивают свой же выбор, который они когда-то сделали, женившись на конкретной женщине.

«Я не согласен с тем, что все мужчины изменяют женам. Мне кажется, примерно 70–80% поддаются некому соблазну. Человек, который уважает и ценит свой выбор, не будет себя растрачивать направо и налево. Изменив жене, мужчина изменяет, прежде всего, себе», — сказал психолог в эфире РГВК «Дагестан».

Магомедов пояснил, что от измены мужчину может сдержать какая-то система ценностей. Например, если человек религиозен, то он не будет обманывать супругу с другой женщиной. При этом специалист не исключил, что мужчину к измене может подтолкнуть и нездоровая атмосфера в семье.

«Мужчина очень сильно нуждается в женской энергии. Если он приходит домой и сталкивается там с постоянной руганью и женой, которая превратилась в другого мужчину в доме, то, конечно, он будет пытаться найти женщину на стороне», — отметил психолог.

Ранее ФАН сообщал, что клинический психолог из Дагестана знает способ, как избавиться от депрессии без употребления лекарств. Она посоветовала прибегать к различным успокаивающим техникам, уделяя особое внимание началу дня.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Психолог из Дагестана заявил, что женам изменяют до 80% мужчин
россия дагестан измена психолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru