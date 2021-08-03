Психолог из Дагестана заявил, что женам изменяют до 80% мужчин

Махачкала, 3 августа. До 80% мужчин изменяют своим женам, считает семейный психолог из Дагестана Руслан Магомедов. Как правило, сдерживает мужчин от такого шага их система ценностей.

По мнению Магомедова, распространенное утверждение о том, что абсолютно все мужья изменяют своим женам, не находит подтверждения в реальной жизни. Мужчины, изменяющие супругам, обесценивают свой же выбор, который они когда-то сделали, женившись на конкретной женщине.

«Я не согласен с тем, что все мужчины изменяют женам. Мне кажется, примерно 70–80% поддаются некому соблазну. Человек, который уважает и ценит свой выбор, не будет себя растрачивать направо и налево. Изменив жене, мужчина изменяет, прежде всего, себе», — сказал психолог в эфире РГВК «Дагестан».

Магомедов пояснил, что от измены мужчину может сдержать какая-то система ценностей. Например, если человек религиозен, то он не будет обманывать супругу с другой женщиной. При этом специалист не исключил, что мужчину к измене может подтолкнуть и нездоровая атмосфера в семье.

«Мужчина очень сильно нуждается в женской энергии. Если он приходит домой и сталкивается там с постоянной руганью и женой, которая превратилась в другого мужчину в доме, то, конечно, он будет пытаться найти женщину на стороне», — отметил психолог.

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