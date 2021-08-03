Пострадавший на съемках «Войны и мира» житель Мурома обратился в суд

Муром, 3 августа. Муромлянин получил серьезные травмы во время съемок фильма «Война и мир». Спустя 56 лет он по этому факту решил обратиться в суд.

Мужчина подал заявление для установления реальной причины получения травмы на киноплощадке, сообщает сайт «Владимирские ведомости». По словам истца, в тот период он проходил воинскую службу и в 60-х годах участвовал в съемках художественного фильма. Он утверждает, что именно там и пострадал.

Известно, что кинокартину «Война и мир» Сергей Бондарчук снимал более пяти лет. Для воплощения военных сражений на площадке использовались как реальные, так и пиротехнические приспособления. Пострадавший рассказал, что во время одной из съемок произошел взрыв. В результате он серьезно травмировал ногу и был уволен со службы.

Он обратился в медучреждение для получения инвалидности, однако ему в этом было отказано. Мужчина отметил, что, по словам врачей, у него отсутствовали документы, подтверждающие получение травмы при выполнении воинских обязанностей. После этого муромлянину пришлось обратиться в суд. Ведется подготовка к судебному заседанию.