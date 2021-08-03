Продажи битопливных версий «УАЗ-Патриот» и «Пикап» стартовали в России

Москва, 3 августа. Ульяновский автозавод запустил продажи новых моделей «Патриот» и «Пикап» на российской рынке. Автомобили могут работать на бензине и компримированном природном газе.

Обе модели оснащены 2,7-литровым двухтопливным двигателем и итальянскими форсунками OMWL SL/Gemini, которые позволяют мотору функционировать на АИ-92 и компримированном природном газе (метане). При работе на бензине мощность составляет 150 лошадиных сил, на метане значение достигает 126 лошадиных сил, передает «Автостат».

В стандартной комплектации «УАЗ-Патриот» имеет два 80-литровых металлических композитных баллона ГБО, установленных на полу. «Пикап» получил две 50-литровых емкости на платформе грузового отсека на задней стенке кабины. За доплату можно добавить баллон на 50 литров и специальный защитный кожух. Стоимость CNG-модификации начинается от 1,366 млн и 1,379 млн рублей соответственно.

УАЗ ранее узнал мнение жителей России о перспективах доработанной версии полюбившейся десять лет назад модели «Патриот Sport». Многие комментаторы отметили, что маневренность автомобиля была бы актуальна и в настоящее время.