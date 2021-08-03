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Ирак попросил Сирию увеличить попуски воды на его территорию из Евфрата
Ближний Восток
Ирак попросил Сирию увеличить попуски воды на его территорию из Евфрата
Global Look Press  /  Egmont Strigl/imageBROKER.com

Багдад, 3 августа. Министр водных ресурсов Ирака Махди Рашид аль-Хамдани попросил правительство Сирии увеличить выпуск воды из Евфрата в ходе телевстречи с сирийским коллегой Тамамом Раадом. Высокие летние температуры и критически низкий уровень осадков привели к нехватке воды на иракских территориях.

«Увеличив объемы пропуска воды, Сирия разделит ущерб и потери между двумя сторонами. <…> Мы подчеркнули необходимость продолжения координации и совместного сотрудничества в области подготовки кадров, исследований и обмена данными», — прокомментировал диалог аль-Хамдани.

В середине июля Сирия и Ирак подписали соглашение о регулировании водных ресурсов. Стороны обязались обмениваться информацией, касающейся наполнения рек Тигр и Евфрат, а также создать технические комитеты для обмена опытом и проведения встреч для решения спорных вопросов.

Две крупнейшие реки в Западной Азии берут свое начало в Турции и протекают через Сирию и Ирак, впадая в Персидский залив. Их русла перегорожены десятками плотин на территории всех трех государств, из-за чего в течение нескольких десятилетий между ними возникают споры.

Еще в 1970-х гг. Багдад поднял вопрос о том, что чрезмерный забор воды Анкарой и Дамаском привел к измельчанию рек на отрезках, проходящих по иракской территории. В результате был заключен ряд договоренностей, обязывающих вышестоящие по течению страны пропускать на территорию соседних государств конкретные объемы воды.

Текущий год оказался засушливым, и все три государства испытывают недостаток воды в большей или меньшей степени.

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