Ирак попросил Сирию увеличить попуски воды на его территорию из Евфрата

Багдад, 3 августа. Министр водных ресурсов Ирака Махди Рашид аль-Хамдани попросил правительство Сирии увеличить выпуск воды из Евфрата в ходе телевстречи с сирийским коллегой Тамамом Раадом. Высокие летние температуры и критически низкий уровень осадков привели к нехватке воды на иракских территориях.

В середине июля Сирия и Ирак подписали соглашение о регулировании водных ресурсов. Стороны обязались обмениваться информацией, касающейся наполнения рек Тигр и Евфрат, а также создать технические комитеты для обмена опытом и проведения встреч для решения спорных вопросов.

Две крупнейшие реки в Западной Азии берут свое начало в Турции и протекают через Сирию и Ирак, впадая в Персидский залив. Их русла перегорожены десятками плотин на территории всех трех государств, из-за чего в течение нескольких десятилетий между ними возникают споры.

