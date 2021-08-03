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Отдыхающий в Крыму Корнилов прокомментировал мечты Зеленского о возвращении региона
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Политика
Отдыхающий в Крыму Корнилов прокомментировал мечты Зеленского о возвращении региона
Федеральное агентство новостей  / 

Крым слишком настрадался от украинских властей, чтобы захотеть вернуться под их юрисдикцию. Об этом в интервью ФАН заявил находящийся на отдыхе в Ялте политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью каналу «Дом», распространяющему русскоязычную пропагандистскую продукцию на неподконтрольные Киеву территории, которые тот считает своими. В нем политик, в частности, заявил, что Россия никогда не сможет полюбить Крым так, как Украина, и что возвращение полуострова — это вопрос времени. Смакуя слова, Зеленский рассыпался в воспоминаниях о своем детском отдыхе на крымских курортах.

«Для тебя эти рапаны вкусные, и, ты когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так — на зубах», — с придыханием сообщил президент.

Он также подчеркнул, что для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория, и добавил, что даже если правительство РФ переименует все населенные пункты на полуострове, они все равно вернутся домой.

Эти слова президента Украины Владимир Корнилов назвал не совсем точными.

«Прямо сейчас я отдыхаю на берегу Черного моря в Ялте, — рассказал Корнилов. — И нахожусь, вы не поверите, в двух-трех кварталах от того места, где у Зеленского тут до сих пор есть квартирка. Так что, говоря об исключительно детских воспоминаниях, он, конечно же, лукавит, поскольку неоднократно бывал тут и во вполне сознательном возрасте, в частности, тогда, когда полуостров уже был в составе РФ. Чувствовал президент себя тут явно неплохо, поскольку от жилплощади не отказался».

Отдыхающий в Крыму Корнилов прокомментировал мечты Зеленского о возвращении региона
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Политолог заявил, что он тоже неоднократно бывал как в советском и украинском Крыму, так и в российском — а потому может сравнить то, при какой власти крымчанам жилось лучше.

«Они отлично помнят, как Украина «любила их»: тут все пришло в запустение! — заметил собеседник ФАН. — А сейчас тут строятся дороги, возник красавец-аэропорт — я с ужасом вспоминаю симферопольский терминал, который тут был во время власти Киева. Почему же при всех украинских президентах Крым был так нелюбим государственной властью? Она ничего сюда не вкладывала вообще! Все, что здесь было, — это разбитые дороги, обратившаяся в руины инфраструктура, даже здания местных вооруженных сил, которые достались ей в наследство от советской власти, умудрилась развалить!»

Корнилов также вспомнил, как «любящая Украина» при президентах Петре Порошенко и Владимире Зеленском лишала его жителей воды, света, газа и даже продуктов путем перекрытия дорог.

«Странная какая-то любовь получается, извращенная, — сказал политолог. — Дай Бог, такую любовь не прочувствовать никому».

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Все новости / Политика / Отдыхающий в Крыму Корнилов прокомментировал мечты Зеленского о возвращении региона
россия украина крым зеленский корнилов
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