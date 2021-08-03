Замедление вращения Земли могло привести к появлению кислорода в атмосфере

Вашингтон, 3 августа. Американские ученые из Мичиганского университета предположили, почему в атмосфере Земли образовался кислород.

Они провели исследование, проанализировав микробные маты, найденные в озере Гурон. Эти микроорганизмы считают аналогами цианобактерий, вызвавших на планете кислородную катастрофу.

По словам экспертов, цианобактерии стали получать больше солнечного света и, соответственно, вырабатывать больше кислорода. Однако, как известно, раньше Земля вращалась очень быстро, а день на ней длился всего несколько часов. Таким образом, ученые предположили, что появление кислорода произошло из-за замедления вращения планеты.

Астрофизики ранее выяснили, чем может закончиться остановка Земли для человечества. Дело в том, что с каждым годом скорость планеты немного замедляется.