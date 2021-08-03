Премьер Канады проспорил Байдену копченое мясо

Вашингтон, 3 августа. Глава Правительства Канады Джастин Трюдо подарил президенту США Джо Байдену кусок копченого мяса после проигранного пари, сообщили в Белом доме.

Отмечается, что в июне текущего года политики поспорили, какая хоккейная команда победит в финале Кубка Стэнли. Соответствующее сообщение Трюдо разместил на собственной странице в социальной сети Twitter.

Однако надежды премьера на победу команды канадского клуба не оправдались. В финале хоккейного первенства американский клуб «Тампа» обыграл канадский «Монреаль». В связи с этим глава правительства подарил Байдену копченое мясо по-монреальски.

Однако в политическом плане между Трюдо и Байденом далеко не всегда наблюдается полная синхронизация позиций. В частности, премьер Канады выразил несогласие с критикой Байдена в адрес президента России Владимира Путина.