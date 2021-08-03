Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 14:05
14:05
Происшествия
В Кувейте полыхает крупнейшая в мире свалка автопокрышек
14:05
Политика
Мухин назвал «разрушающим моральный облик Запада» разгон COVID-протестов в ФРГ
14:05
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после обнаружения брошенного ребенка в Подмосковье
14:04
Шоу-бизнес
Александр Гордон вспомнил, как его чуть не убил гость программы «Мужское/женское»
14:04
Общество
Почерк западных спецслужб: озвучены версии гибели белоруса Шишова на Украине
14:02
Весь мир
Шугалей анонсировал новое социологическое исследование по Африке
14:01
Политика
Адвокат назвал вопросом времени реакцию профильных ведомств на «школы» Ходорковского
14:01
Общество
Эфир: К чему приведет отмена моратория на смертную казнь в России
14:00
Происшествия
Подросток получил сильный удар током на крыше поезда в Краснодарском крае
13:58
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнаст Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнении на перекладине на ОИ
Все новости

Премьер Канады проспорил Байдену копченое мясо
Политика
Премьер Канады проспорил Байдену копченое мясо
liberal.ca  /  Пресс-служба либеральной партии Канады

Вашингтон, 3 августа. Глава Правительства Канады Джастин Трюдо подарил президенту США Джо Байдену кусок копченого мяса после проигранного пари, сообщили в Белом доме.

Отмечается, что в июне текущего года политики поспорили, какая хоккейная команда победит в финале Кубка Стэнли. Соответствующее сообщение Трюдо разместил на собственной странице в социальной сети Twitter.

Однако надежды премьера на победу команды канадского клуба не оправдались. В финале хоккейного первенства американский клуб «Тампа» обыграл канадский «Монреаль». В связи с этим глава правительства подарил Байдену копченое мясо по-монреальски.

Однако в политическом плане между Трюдо и Байденом далеко не всегда наблюдается полная синхронизация позиций. В частности, премьер Канады выразил несогласие с критикой Байдена в адрес президента России Владимира Путина.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Премьер Канады проспорил Байдену копченое мясо
сша байден трюдо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru