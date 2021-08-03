Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 14:05
14:05
Происшествия
В Кувейте полыхает крупнейшая в мире свалка автопокрышек
14:05
Политика
Мухин назвал «разрушающим моральный облик Запада» разгон COVID-протестов в ФРГ
14:05
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после обнаружения брошенного ребенка в Подмосковье
14:04
Шоу-бизнес
Александр Гордон вспомнил, как его чуть не убил гость программы «Мужское/женское»
14:04
Общество
Почерк западных спецслужб: озвучены версии гибели белоруса Шишова на Украине
14:02
Весь мир
Шугалей анонсировал новое социологическое исследование по Африке
14:01
Политика
Адвокат назвал вопросом времени реакцию профильных ведомств на «школы» Ходорковского
14:01
Общество
Эфир: К чему приведет отмена моратория на смертную казнь в России
14:00
Происшествия
Подросток получил сильный удар током на крыше поезда в Краснодарском крае
13:58
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнаст Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнении на перекладине на ОИ
Все новости

Автомобилисты нашли новый способ обмана камер ГИБДД
Экономика
Автомобилисты нашли новый способ обмана камер ГИБДД
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 3 августа. Российские водители придумали новый способ обмана камер ГИБДД в 2021 году. Они стали поворачивать номерные таблички машин под определенным углом.

Как отмечает «Газета.Ru», из-за этого программное система не узнает машины и не штрафует водителей в случае нарушения ПДД. Однако, по словам гендиректора компании «Астралаб» Сергея Ласкина, этот трюк может сработать только со старыми типами комплексов.

Современная аппаратура, использующая нейросеть, не поддается на подобные обманки, указал специалист. Он уточнил, что речь идет о комплексах «Астра», «Кордон», «Призма» и «Стрелка». По словам Ласкина, доля новейших систем на российских дорогах составляет 30%.

Техэксперт Андрей Васильев ранее рассказал о процедуре сертификации автомобилей, ввозимых в Россию из-за рубежа. Он подчеркнул, что паспорт машины оформляется только после получения Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Автомобилисты нашли новый способ обмана камер ГИБДД
пдд штрафы автомобили
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru