Автомобилисты нашли новый способ обмана камер ГИБДД

Москва, 3 августа. Российские водители придумали новый способ обмана камер ГИБДД в 2021 году. Они стали поворачивать номерные таблички машин под определенным углом.

Как отмечает «Газета.Ru», из-за этого программное система не узнает машины и не штрафует водителей в случае нарушения ПДД. Однако, по словам гендиректора компании «Астралаб» Сергея Ласкина, этот трюк может сработать только со старыми типами комплексов.

Современная аппаратура, использующая нейросеть, не поддается на подобные обманки, указал специалист. Он уточнил, что речь идет о комплексах «Астра», «Кордон», «Призма» и «Стрелка». По словам Ласкина, доля новейших систем на российских дорогах составляет 30%.

Техэксперт Андрей Васильев ранее рассказал о процедуре сертификации автомобилей, ввозимых в Россию из-за рубежа. Он подчеркнул, что паспорт машины оформляется только после получения Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.