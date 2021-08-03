Замотанный в пленку мумифицированный труп нашли в Ленобласти

Санкт-Петербург, 3 августа. Житель поселка Литовка обнаружил в недостроенном сарае мумифицированный труп, замотанный пленкой и скотчем.

Шокированный мужчина сообщил об этом в полицию. Он объяснил, что приобрел дачный участок шесть лет назад. Накануне он решил навести порядок в постройке и нашел мертвеца, закопанного в землю. Погибшим оказался местный житель, без вести пропавший в 2012 году.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. На место выехала следственно-оперативная группа, назначен ряд судебных экспертиз, сообщили ФАН в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Незадолго до этого в Подольске нашли сумку с трупом неизвестного мужчины. Осмотревшие его медики установили, что смерть наступила примерно за час до обнаружения.