Казанский объяснил, почему люди стали реже смотреть Олимпийские игры

Санкт-Петербург, 3 августа. Причины, по которым россияне стали реже смотреть Олимпийские игры, назвал вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России Петр Казанский.

Основная причина, из-за чего люди меньше времени уделяют Олимпиаде, заключается в том, что в России трансляция начинается в два часа ночи. Не каждый готов вставать в такое время ради просмотра Игр. Второй причиной, из-за которой интерес зрителей немного снижается, является дефицит спортивных обозревателей в Санкт-Петербурге.

«У нас шикарные спортивные объекты, чемпионы мира, и можно показывать много видов спорта. Создав совместный проект с современными журналистами, удастся сделать небольшое шоу», — отметил Казанский во время выступления на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Олимпиада оказывает влияние на того, кто следит за Играми, в свою очередь, добавил советник председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Игорь Сологуб. Он вспомнил, что в детстве у него утро начиналось с просмотра спортивных трансляций. Когда популярным был бокс, дети шли заниматься в боксерские секции. Сейчас, согласно опросу, большинство россиян плохо запоминают имена спортсменов. Однако героев все будут знать, выразил уверенность Сологуб.

Олимпийские игры продолжаются в Токио. Ежедневный медальный зачет среди российских спортсменов подвели за 2 августа, сообщалось ранее.