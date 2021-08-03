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Десантники провели урок мужества для воспитанников детдома «Аист» в Петербурге

  /   Обновлено: 03 августа 2021 13:01
Общество
Десантники провели урок мужества для воспитанников детдома «Аист» в Петербурге
Фото предоставлено организаторами

Санкт-Петербург, 3 августа. Ветераны ВДВ, спецназа и морской пехоты провели урок мужества в центре социальной помощи семье и детям «Аист» в Петербурге.

В День ВДВ России военнослужащие рассказали воспитанникам детского дома о кодексе чести десантников, об особенностях службы в армии, а также продемонстрировали образцы вооружения. У детей также была уникальная возможность примерить элементы обмундирования военнослужащих ВС РФ.

Отмечается, что мероприятие было инициировано старшим следователем УМВД Московского района Петербурга Иваном Гудиным. Помощь в организации акции «День благородного десантника» оказали Общероссийский профессиональный союз военнослужащих и Федерация военно-прикладного спорта «Морской Десант».

«Нами движет желание изменить представление россиян о десантниках. Показать, что ветераны ВДВ, морской пехоты и спецназа в свой профессиональный праздник, могут не купаться в фонтанах и устраивать драки, а делать что-то действительно полезное», — заявил Гудин.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы провели лекции и занятия для детей в школьном лагере в Нагорном Карабахе. Военнослужащие научили школьников обращаться с миноискателем и оказывать первую помощь.

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