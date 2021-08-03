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Охранник и уборщица ТЦ в Екатеринбурге напали на ребенка из-за роликов

  /   Обновлено: 03 августа 2021 13:16
Политика
Охранник и уборщица ТЦ в Екатеринбурге напали на ребенка из-за роликов
pixabay.com  /  nabiru

Екатеринбург, 3 августа. Очевидцы сообщили о нападении сотрудников ТРЦ «Академический» на ребенка с роликовыми коньками.

По версии случайных прохожих, охранник и уборщица повалили на пол ехавшего несовершеннолетнего. Ребенка могли затолкать в подсобное помещение торгово-развлекательного центра, утверждают свидетели. Инцидент засняли на видео.

«Да, возможно, он нарушил правило ТЦ и катался на роликах, но это не дает взрослым права нарушать закон и хватать ребенка!» — написал один из очевидцев.

Ранее в Москве неизвестный вколол 15-летней школьнице некое вещество. Она смогла отбиться от нападавшего и обратиться за помощью на КПП военного училища.

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