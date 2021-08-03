Кикбоксер Тисленко призвал жестко наказывать за клевету на российских спортсменов

Санкт-Петербург, 3 августа. Чемпион мира по кикбоксингу Вячеслав Тисленко прокомментировал заявления ряда иностранных спортсменов о том, что им якобы было неприятно выступать с российскими атлетами.

Победы россиян на Олимпиаде в Токио, которых удалось добиться несмотря на жесткое давление со стороны западных спортивных функционеров и зарубежных атлетов, стали причиной неуместных колких высказываний. По словам Тисленко, так может проявляться горечь поражения и неуверенность в себе.

«Мне кажется, да, надо таких пресекать и жестко наказывать. Пришел — соревнуйся и выступай, показывай свои силы, которые ты тренировал там несколько лет. Вот сейчас докажи это сам, а не клевещи на другого человека, например, спортсмена, что у него допинг. Все, пришел, увидел, победил — как на войне», — заявил кикбоксер на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Такую точку зрения поддержал и советник председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Игорь Сологуб. По его мнению, должен быть кодекс, который будет регламентировать поведение спортсменов. Однако в данной ситуации Сологуб считает, что эту историю вообще не нужно подхватывать и обсуждать, способствуя «вбросам ерунды».

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис ранее разобрался в причинах подобного отношения к российским спортсменам, несмотря на результаты их допинг-тестов и заявления представителей МОК в поддержку.