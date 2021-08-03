Совладельцам жилья дали советы по решению проблем с оплатой «коммуналки»

Москва, 3 августа. Жителей Российской Федерации предупредили о риске оплаты коммунальных долгов соседей или бывших родственников.

С проблемами могут столкнуться собственники жилья, не владеющие недвижимостью единолично. Совладельцами часто являются люди, давно проживающие в другом месте — бывшие супруги или съехавшие от родителей дети.

Такая ситуация может стать источником бытового конфликта, когда граждане, не проживающие в квартире, не хотят оплачивать коммунальные квитанции «за того парня», передает Life.ru. В данной ситуации, по словам экспертов, есть возможность обратиться в суд, избавиться от своей доли квартиры или постараться урегулировать вопрос путем переговоров с совладельцами.

Эксперт Алексей Гальцев ранее дал советы гражданам России, инвестирующим в жилую недвижимость. По его словам, при готовности к переменам россияне могут продать квартиру по выгодной цене и построить дом.