Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 14:04
14:04
Шоу-бизнес
Александр Гордон вспомнил, как его чуть не убил гость программы «Мужское/женское»
14:04
Общество
Почерк западных спецслужб: озвучены версии гибели белоруса Шишова на Украине
14:02
Весь мир
Шугалей анонсировал новое социологическое исследование по Африке
14:01
Политика
Адвокат назвал вопросом времени реакцию профильных ведомств на «школы» Ходорковского
14:01
Общество
Эфир: К чему приведет отмена моратория на смертную казнь в России
14:00
Происшествия
Подросток получил сильный удар током на крыше поезда в Краснодарском крае
13:58
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнаст Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнении на перекладине на ОИ
13:57
Происшествия
Обвиняемый в мошенничестве с коттеджем экс-председатель СО РАН пойдет под суд
13:56
Происшествия
Брошенную двухлетнюю девочку нашли на улице в Подмосковье
13:54
Политика
Президент Сербии пройдет полиграф, чтобы опровергнуть связь с мафией
Все новости

В Якутии ликвидировали восемь лесных пожаров за сутки

  /   Обновлено: 03 августа 2021 13:01
Происшествия
В Якутии ликвидировали восемь лесных пожаров за сутки
flickr.com  /  @bertknot

Якутск, 3 августа. В Якутии за сутки ликвидировали восемь природных пожаров на общей площади свыше 11 тыс. гектар, рассказал источник ФАН в экстренных службах.

На месте находятся аэромобильные группировки. Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов. Авиация МЧС тушит пожары близ населенных пунктов Ситте Кобяйского, Кырыкый, Малыкай, Сюльдюкар и Ыгыахтах.

С начала пожароопасного периода авиацией МЧС России выполнено более 360 вылетов, а на пожары сброшено 9 тыс. тонн воды. Для ликвидации возгораний привлекли дополнительно 305 человек и 31 единицу техники.

По состоянию на 2 августа продолжается борьба с 217 очагами в 17 субъектах страны, сообщало Deita. Почти все оставшиеся лесные пожары происходят на труднодоступных территориях.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Якутии ликвидировали восемь лесных пожаров за сутки
якутия лесные пожары ликвидация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru