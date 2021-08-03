В Якутии ликвидировали восемь лесных пожаров за сутки

Якутск, 3 августа. В Якутии за сутки ликвидировали восемь природных пожаров на общей площади свыше 11 тыс. гектар, рассказал источник ФАН в экстренных службах.

На месте находятся аэромобильные группировки. Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов. Авиация МЧС тушит пожары близ населенных пунктов Ситте Кобяйского, Кырыкый, Малыкай, Сюльдюкар и Ыгыахтах.

С начала пожароопасного периода авиацией МЧС России выполнено более 360 вылетов, а на пожары сброшено 9 тыс. тонн воды. Для ликвидации возгораний привлекли дополнительно 305 человек и 31 единицу техники.

По состоянию на 2 августа продолжается борьба с 217 очагами в 17 субъектах страны, сообщало Deita. Почти все оставшиеся лесные пожары происходят на труднодоступных территориях.