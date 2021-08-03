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Шойгу отметил вклад спортсменов ЦСКА на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 03 августа 2021 13:00
Армия
Шойгу отметил вклад спортсменов ЦСКА на Олимпиаде в Токио
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 3 августа. Спортсмены Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) на летних Олимпийских играх в Токио принесли российской сборной 34 из 50 медалей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что в таких видах спорта, как легкая атлетика, парусный спорт, стрельба из лука, современное пятиборье, фехтование, дзюдо, вольная и греко-римская борьба, армейцы составляют большую часть российской команды.

«Хочу отметить вклад спортсменов ЦСКА в успешное выступление российской команды. В Японии выступают 109 представителей клуба. Это треть состава нашей команды. И это больше, чем было в 2012-м в 2016-м годах в Лондоне и Рио-де-Жанейро», — уточнил министр.

Ранее сообщалось, что предвзятое судейство не помешало российскому боксеру Муслиму Гаджимагомедову выйти в финал ОИ-2020. Там он будет драться за золотые медали Олимпийских игр.

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