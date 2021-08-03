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«Ранетка» Женя Огурцова во второй раз стала матерью
Шоу-бизнес
«Ранетка» Женя Огурцова во второй раз стала матерью
instagram.com  /  @ogyrtsova_official

Москва, 3 августа. Экс-солистка поп-рок-группы «Ранетки» Женя Огурцова стала мамой во второй раз. У исполнительницы родилась дочь. Артистка пока не сообщила фанатам имя новорожденной.

Радостную новость пользователям Сети сообщила ее подруга, еще одна бывшая солистка «Ранеток» Лена Третьякова в своем официальном Instagram-аккаунте. Она поделилась совместным фото с исполнительницей и ее старшим сыном Марком. Знаменитость призналась, что в настоящий момент находится в отпуске среди гор, и связь ловит не всегда, но это не мешает ей публично поздравить близкую подругу со столь важным событием.

«Бегите скорее поздравлять рыжую с таким чудесным событием. Ты умница, Же! Обнимаю тебя. Счастья твоей семье и здоровья маленькой принцессе», — написала звезда.

Фанаты радостно отреагировали на новость. Они принялись поздравлять Огурцову с пополнением в семье, передает «Вечерняя Москва».

«Как замечательно, Женечку поздравляю!»;

«Вот это новости, радостно»;

«Материнство — это чудесно, ух ты!» — поделились эмоциями комментаторы.

Сама Огурцова накануне рассказывала поклонникам о своем волнении перед важным событием. Она призналась, что для нее этот момент похож на выход на «очень большую сцену». О беременности экс-солистка «Ранеток» сообщила поклонникам в марте. Она уточнила, что это был запланированный шаг.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Ранетка» Женя Огурцова во второй раз стала матерью
материнство ранетки огурцова
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