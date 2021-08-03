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МИД России вызвал эстонского посла на фоне высылки российского дипломата

  /   Обновлено: 03 августа 2021 13:04
Политика
МИД России вызвал эстонского посла на фоне высылки российского дипломата
pixabay.com  /  pixabay.com

Москва, 3 августа. Посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с высылкой российского дипломата из прибалтийского государства.

Внешнеполитическое ведомство России заявило о решительном протесте. Вместе с тем в качестве зеркальной меры МИД России объявил одного сотрудника эстонского посольства персоной нон грата. Ему дали одну неделю для выезда из страны.

Ранее из России также был выслан эстонский консул. Правоохранители задержали его с поличным при получении конфиденциальных данных в Санкт-Петербурге.

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