МИД России вызвал эстонского посла на фоне высылки российского дипломата

Москва, 3 августа. Посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с высылкой российского дипломата из прибалтийского государства.

Внешнеполитическое ведомство России заявило о решительном протесте. Вместе с тем в качестве зеркальной меры МИД России объявил одного сотрудника эстонского посольства персоной нон грата. Ему дали одну неделю для выезда из страны.

Ранее из России также был выслан эстонский консул. Правоохранители задержали его с поличным при получении конфиденциальных данных в Санкт-Петербурге.