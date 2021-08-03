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Эфир: К чему приведет обострение дипломатического кризиса между Россией и США
Политика
Эфир: К чему приведет обострение дипломатического кризиса между Россией и США
Федеральное агентство новостей  / 

Во вторник, 3 августа, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждают очередную «высылку» российских дипломатов из США и ее последствия.

По всей вероятности, между двумя странами назревает новый дипломатический кризис. Власти США обратились к 24 российским дипломатам с истекающим сроком виз с просьбой покинуть государство до 3 сентября, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он предложил исключить дипломатов из «визового размена». Вашингтон не готов к «обнулению всех мер и контрмер», поэтому ему стоило бы использовать тактику «малых шагов» и начать с продления истекших дипломатических и других виз, отметил посол.  

«Мы неоднократно предлагали вернуться к ситуации до декабря 2016 года или даже раньше, чтобы оставить дипломатический конфликт в прошлом», — приводятся слова Антонова в соцсетях российского посольства.

В целом в США снова обострилась антироссийская риторика.

«Точно так же и в Черном море США продолжат отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым — украинский», — заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

В рамках эфира журналисты и политологи обсуждают перспективы российско-американских отношений: возможно ли обнуление и настоящая перезагрузка, что может вынудить американцев сотрудничать с нашей страной? В ходе дискуссии эксперты постараются разобраться, как США планируют влиять на выборы в России и достаточно ли действующего законодательства для того, чтобы ограничить возможность манипулировать внутренней политикой нашей страны из-за океана.

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