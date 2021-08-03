Правозащитники заявили, что чиновники в Ливане знали об угрозе взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 3 августа. Высокопоставленные ливанские чиновники знали о рисках, связанных с взрывоопасными веществами в порту Бейрута, однако не предприняли мер для обеспечения защиты населения. К такому выводу пришли специалисты правозащитной группы Human Rights Watch.

Организация опубликовала доклад, посвященный обстоятельствам катастрофы в ливанской столице 4 августа 2020 года. Авторы документа пришли к выводу, что политики, знавшие об угрозе взрыва в порту, сейчас пытаются сорвать расследование трагедии.

В 650-страничном докладе группа обнародовала множество документов с информацией о контактах ливанских чиновников, в которых обсуждалось наличие аммиачной селитры в порту столицы. По мнению авторов, представители властей осознавали возможные последствия хранения такого груза в портовых складах. В их числе — президент Мишель Аун, экс-премьер Хасан Диаб, а также бывший командующий ливанской армией, представители национальной службы безопасности и несколько членов кабмина.

«Действия и бездействие ливанских властей создали необоснованный риск для жизни [граждан]», — заявляют правозащитники, отмечая, что подобное поведение руководства может расцениваться как прямое нарушение права на жизнь.

В организации также уверены, что из-за отсутствия независимой судебной системы и наличия конституционного иммунитета для высокопоставленных чиновников Ливан неспособен провести объективное расследование трагедии и «осуществить правосудие».

Бейрутская трагедия

Взрыв в порту ливанской столицы произошел 4 августа 2020 года. Он унес жизни более 210 человек, еще свыше 6 000 пострадали. Порядка 300 000 жителей города остались без жилья.

Спустя несколько дней после катастрофы правительство во главе с премьером Хасаном Диабом ушло в отставку, а власти начали расследование обстоятельств взрыва. Согласно официальной версии, причиной трагедии стали ненадлежащие условия хранения аммиачной селитры, которая находилась на складах порта на протяжении нескольких лет.

По прошествии года виновные в катастрофе до сих пор не найдены. Родственники жертв и пострадавшие считают, что руководство республики намеренно тормозит ход следствия. Они связывают отсутствие подвижек в деле с тем, что оно напрямую затрагивает представителей высших эшелонов власти.

Так, судья Тарек Битар, ведущий данный процесс, подал ходатайство о снятии иммунитета с ряда ливанских политиков, чтобы предъявить им обвинения в преступной халатности. Этот запрос не был удовлетворен, а впоследствии выяснилось, что дело могут передать Верховному совету — судебному органу, который созывают для расследования дел об импичментах.

Перспектива передачи дела инстанции, которая не предназначена для расследования катастроф и в которую войдут несколько старших судей, а также группа членов парламента, вызвала протест со стороны ливанского общества. Родные жертв уверены: в случае перезапуска расследования под эгидой Верховного совета запрос Битара так и останется подвешенным в воздухе.

“What is happening gives the impression that there is a desire to systematically sabotage the investigation” writes Claude Assaf of Judge Tarek Bitar’s efforts to bring high-ranking officials in for questioning in the port blast probe:https://t.co/mZYCXf6oIM — L'Orient Today (@lorienttoday) August 1, 2021

Сами фигуранты расследования до сих пор не явились для дачи показаний в прокуратуру. Они ссылаются либо на то, что обладают иммунитетом как члены парламента, либо на необходимость получения специального разрешения от премьер-министра или министра внутренних дел на явку.

Намеренное затягивание расследования выливается в народные протесты. В середине июля толпа ливанских граждан собралась у дома временного министра внутренних дел Мухаммада Фахми, требуя наказать виновных в катастрофе, а также снять депутатский иммунитет с руководителя Главного управления общественной безопасности генерал-майора Аббаса Ибрагима.

Демонстрация закончилась стычками с полицией, а также атакой на жилье министра. Для разгона протестующих сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.