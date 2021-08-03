Правозащитники заявили, что чиновники в Ливане знали об угрозе взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 3 августа. Высокопоставленные ливанские чиновники знали о рисках, связанных с взрывоопасными веществами в порту Бейрута, однако не предприняли мер для обеспечения защиты населения. К такому выводу пришли специалисты правозащитной группы Human Rights Watch.
Организация опубликовала доклад, посвященный обстоятельствам катастрофы в ливанской столице 4 августа 2020 года. Авторы документа пришли к выводу, что политики, знавшие об угрозе взрыва в порту, сейчас пытаются сорвать расследование трагедии.
Some officials saw risk of #Beirut #blast, did not act - #HRW report | https://t.co/PvIuwwK4uP |— LBCI Lebanon News EN (@LBCI_News_EN) August 3, 2021
В 650-страничном докладе группа обнародовала множество документов с информацией о контактах ливанских чиновников, в которых обсуждалось наличие аммиачной селитры в порту столицы. По мнению авторов, представители властей осознавали возможные последствия хранения такого груза в портовых складах. В их числе — президент Мишель Аун, экс-премьер Хасан Диаб, а также бывший командующий ливанской армией, представители национальной службы безопасности и несколько членов кабмина.
«Действия и бездействие ливанских властей создали необоснованный риск для жизни [граждан]», — заявляют правозащитники, отмечая, что подобное поведение руководства может расцениваться как прямое нарушение права на жизнь.
В организации также уверены, что из-за отсутствия независимой судебной системы и наличия конституционного иммунитета для высокопоставленных чиновников Ливан неспособен провести объективное расследование трагедии и «осуществить правосудие».
Бейрутская трагедия
Взрыв в порту ливанской столицы произошел 4 августа 2020 года. Он унес жизни более 210 человек, еще свыше 6 000 пострадали. Порядка 300 000 жителей города остались без жилья.
'Wounded soul': Beirut blast haunts scarred survivors #AFP https://t.co/KHfYm6UBDP pic.twitter.com/BTwmbj2U2s— AFP Photo (@AFPphoto) July 28, 2021
Спустя несколько дней после катастрофы правительство во главе с премьером Хасаном Диабом ушло в отставку, а власти начали расследование обстоятельств взрыва. Согласно официальной версии, причиной трагедии стали ненадлежащие условия хранения аммиачной селитры, которая находилась на складах порта на протяжении нескольких лет.
По прошествии года виновные в катастрофе до сих пор не найдены. Родственники жертв и пострадавшие считают, что руководство республики намеренно тормозит ход следствия. Они связывают отсутствие подвижек в деле с тем, что оно напрямую затрагивает представителей высших эшелонов власти.
Lebanese MPs accused of Beirut blast ‘cover up’ over trial move— expaTimes (@expatimes) July 22, 2021
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Beirut, Lebanon – Dozens of Lebanese MPs have pledged support for a parliamen...#World #accused #Beirut #Beirutexplosion #blast #cover #Lebanese #Lebanon #MiddleE...https://t.co/ryWRGjEatS
Так, судья Тарек Битар, ведущий данный процесс, подал ходатайство о снятии иммунитета с ряда ливанских политиков, чтобы предъявить им обвинения в преступной халатности. Этот запрос не был удовлетворен, а впоследствии выяснилось, что дело могут передать Верховному совету — судебному органу, который созывают для расследования дел об импичментах.
Перспектива передачи дела инстанции, которая не предназначена для расследования катастроф и в которую войдут несколько старших судей, а также группа членов парламента, вызвала протест со стороны ливанского общества. Родные жертв уверены: в случае перезапуска расследования под эгидой Верховного совета запрос Битара так и останется подвешенным в воздухе.
“What is happening gives the impression that there is a desire to systematically sabotage the investigation” writes Claude Assaf of Judge Tarek Bitar’s efforts to bring high-ranking officials in for questioning in the port blast probe:https://t.co/mZYCXf6oIM— L'Orient Today (@lorienttoday) August 1, 2021
Сами фигуранты расследования до сих пор не явились для дачи показаний в прокуратуру. Они ссылаются либо на то, что обладают иммунитетом как члены парламента, либо на необходимость получения специального разрешения от премьер-министра или министра внутренних дел на явку.
Намеренное затягивание расследования выливается в народные протесты. В середине июля толпа ливанских граждан собралась у дома временного министра внутренних дел Мухаммада Фахми, требуя наказать виновных в катастрофе, а также снять депутатский иммунитет с руководителя Главного управления общественной безопасности генерал-майора Аббаса Ибрагима.
Демонстрация закончилась стычками с полицией, а также атакой на жилье министра. Для разгона протестующих сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.