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Политика
Горбачев связал распад Советского союза с кризисом в августе 1991 года
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Горбачев связал распад Советского союза с кризисом в августе 1991 года
Политика
Горбачев связал распад Советского союза с кризисом в августе 1991 года
Кадр из фильма «Горбачев. Рай»

Москва, 3 августа. Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал две причины, которые, как он считает, спровоцировали распад страны.

Одним из факторов, которые привели к развалу страны, стала попытка госпереворота в августе 1991 года, отметил советский лидер. По его словам, она была организована реакционными силами. Августовский кризис подорвал позиции президента СССР, а также разрушил процесс формирования новых союзных отношений между суверенными государствами.

Второй причиной для ослабления Советского Союза являлся декабрьский сговор руководителей трех стран — России, Украины и Белоруссии. Он оборвал многовековую историю государства, сказал Горбачев.

«Два удара оказались фатальными для перестройки», — констатировал он.

По мнению советского лидера, у руководства страны была возможность предотвратить распад. К реформированию партии и децентрализации СССР нужно было приступить раньше, отметил он.

Ранее сообщалось, что Горбачев призвал привлечь три государства к переговорам о сокращении ядерных вооружений. Речь идет о Великобритании, Франции и Китае. Совместно с Россией группа этих стран может идти к «полной ликвидации ядерного оружия», считает бывший президент Советского Союза.

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Все новости / Политика / Горбачев связал распад Советского союза с кризисом в августе 1991 года
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