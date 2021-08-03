Шойгу отметил расширение географии Армейских международных игр

Москва, 3 августа. География Армейских международных игр в этом году значительно расширилась и состязания пройдут в 11 странах. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

С 22 августа по 4 сентября более 280 команд из 42 стран примут участие в соревнованиях. Они продемонстрируют боевую выучку и волю к победе, уточнил министр. Впервые Армейские международные игры будут проходить в Алжире, Вьетнаме, Катаре и Сербии. По традиции на состязаниях будет присутствовать «Клуб болельщиков».

«В парке «Патриот» гости и участники смогут посетить музей Армейских международных игр, который откроется к началу состязаний. Будут организованы экспозиции, демонстрационная и научно-деловая программы, а также культурно-художественные мероприятия», — отметил Шойгу.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что соревнования стали уникальной площадкой по совершенствованию воинского мастерства и популяризации службы.

Ранее сообщалось, что Армейские игры стали заметным мировым событием. С каждым годом они набирают все большую популярность.