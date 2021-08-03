Шойгу: более 13 тысяч курсантов зачислены в военные вузы Минобороны в 2021 году

Москва, 3 августа. Военные вузы Министерства обороны России пополнились 13 тысячами курсантов в 2021 году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Наибольшим спросом среди будущих военных пользуются Рязанское училище ВДВ и командные вузы Сухопутных войск, отметил он. Кандидатам нужно было пройти вступительные испытания в своих регионах, при этом средний конкурс составил примерно три с половиной человека на одно место. Интерес абитуриентов значительно увеличился к профессии военного моряка, добавил Шойгу.

Также министр обороны сообщил о расширении географии Армейских международных игр в этом году. В соревнованиях примут участие свыше 280 команд из 42 государств.