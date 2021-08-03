В саратовском детском лагере подростки пожаловались на ухудшение самочувствия

Саратов, 3 августа. Сразу восемь школьников из детского оздоровительного лагеря «Лесная республика» обратились за медицинской помощью. Ребята пожаловались на плохое самочувствие, сейчас их состояние изучают врачи.



Как сообщила пресс-секретарь мэра Саратова Татьяна Плющева, ситуация находится на контроле у городских властей. Причина плохого самочувствия детей пока не установлена.

«В детских лагерях, как и в других местах массового скопления людей, такое порой случается. Прямо сейчас выводы делать очень рано. Самых распространенных причины две — отравление или тепловой удар. Учитывая нынешнюю аномальную жару, второй вариант кажется чуть более вероятным», — рассказала корреспонденту ФАН саратовский педиатр Алина Г.

Ранее саратовские спасатели эвакуировали троих детей на лодке с середины Волги. Пропавших нашли в 500 метрах от берега.