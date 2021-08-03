Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 14:04
14:02
Весь мир
Шугалей анонсировал новое социологическое исследование по Африке
14:01
Политика
Адвокат назвал вопросом времени реакцию профильных ведомств на «школы» Ходорковского
14:01
Общество
Эфир: К чему приведет отмена моратория на смертную казнь в России
14:00
Происшествия
Подросток получил сильный удар током на крыше поезда в Краснодарском крае
13:58
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнаст Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнении на перекладине на ОИ
13:57
Происшествия
Обвиняемый в мошенничестве с коттеджем экс-председатель СО РАН пойдет под суд
13:56
Происшествия
Брошенную двухлетнюю девочку нашли на улице в Подмосковье
13:54
Политика
Президент Сербии пройдет полиграф, чтобы опровергнуть связь с мафией
13:54
Общество
Публицист Кеворкян рассказал, почему Украине не стоит пытаться забирать Крым у России
13:52
Армия
США начинают крупнейшие за 40 лет военно-морские учения
Все новости

В саратовском детском лагере подростки пожаловались на ухудшение самочувствия
Происшествия
В саратовском детском лагере подростки пожаловались на ухудшение самочувствия
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Саратов, 3 августа. Сразу восемь школьников из детского оздоровительного лагеря «Лесная республика» обратились за медицинской помощью. Ребята пожаловались на плохое самочувствие, сейчас их состояние изучают врачи. 

Как сообщила пресс-секретарь мэра Саратова Татьяна Плющева, ситуация находится на контроле у городских властей. Причина плохого самочувствия детей пока не установлена.  

«В детских лагерях, как и в других местах массового скопления людей, такое порой случается. Прямо сейчас выводы делать очень рано. Самых распространенных причины две — отравление или тепловой удар. Учитывая нынешнюю аномальную жару, второй вариант кажется чуть более вероятным», — рассказала корреспонденту ФАН саратовский педиатр Алина Г. 

Ранее саратовские спасатели эвакуировали троих детей на лодке с середины Волги. Пропавших нашли в 500 метрах от берега.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В саратовском детском лагере подростки пожаловались на ухудшение самочувствия
саратов детский лагерь медицинская помощь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru