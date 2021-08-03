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Казанский оценил вероятность признания ММА олимпийским видом спорта

  /   Обновлено: 03 августа 2021 12:28
Общество
Казанский оценил вероятность признания ММА олимпийским видом спорта
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 3 августа. Высокая популярность смешанных боевых искусств (MMA) в мире может поспособствовать включению этого вида спорта в будущие Олимпийские игры.

Смешанные боевые искусства или ММА могут признать олимпийским видом спорта и включить в Олимпийские игры. Такое мнение на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», выразил вице-президент Союза национальных и неолимпийских видов спорта России Петр Казанский.

«Во всем мире ММА очень сильно развито. Я думаю, что со временем мы увидим его в системе олимпийских видов спорта, потому что ему идет очень хороший пиар», — объяснил он.

Как отметил Казанский, все страны понимают социальный эффект от включения единоборств в эту систему. Это связано с тем, что для занятий единоборствами не нужно много инвентаря, поэтому к нему можно привлечь большое количество детей.

Россияне демонстрируют успехи на Олимпиаде в Токио. Как сообщалось ранее, вышедший в финал боксер Муслим Гаджимагомедов не проигрывает в боксе уже четыре года. Дагестанец представляет Россию в тяжелой весовой категории.

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