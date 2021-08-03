Сборная России опустилась на шестое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2020 в Токио. Россиян обогнала Великобритания благодаря яхтсмену Джайлсу Скотту, который взял 13-е для своей команды золото в парусном спорте в классе «Финн».

У россиян пока 12 золотых медалей, а всего — 50 наград. По общему количеству медалей мы уступаем только Китаю и США. Китайская команда продолжает удерживать первое место, следом идут американцы, на третьем месте — Япония. Четвертая — Австралия, затем Великобритания, а на шестом месте — Россия (подробнее — в инфографике ФАН).

Во вторник, 3 августа, на Олимпиаде-2020 разыгрывается 24 комплекта наград. Ждем от наших атлетов новых олимпийских наград в боксе, гребле и борьбе.

Расписание соревновательного дня 3 августа — в инфографике ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Скандалы не утихают

Увы, все надежды, что политические дрязги отступят перед праздником спорта, оказались напрасными. Как отмечают эксперты, ОИ-2020 в Токио могут окончательно похоронить олимпийское движение в том виде, в котором оно существует сейчас.

Самый громкий скандал, который далек от разрешения, — с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской. Она устроила провокацию, а затем запросила политическое убежище на Западе и уже получила согласие Польши предоставить ей гуманитарную визу.

Поведение Кристины осудили некоторые белорусские спортсмены, в том числе ее товарищи (теперь уже, вероятно, бывшие) по олимпийской сборной. Появилась информация, что Тимановская пыталась через суд оспорить отстранение ее от соревнований Национальным олимпийским комитетом Белоруссии, но успеха не достигла. На белорусском телеканале ОНТ заявили, что Тимановская как спортсменка «ничего не показала на дорожке» и с самого начала вела себя вызывающе. Муж Тимановской выехал из Белоруссии в Киев, где дал первое интервью.