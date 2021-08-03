Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 14:03
14:02
Весь мир
Шугалей анонсировал новое социологическое исследование по Африке
14:01
Политика
Адвокат назвал вопросом времени реакцию профильных ведомств на «школы» Ходорковского
14:01
Общество
Эфир: К чему приведет отмена моратория на смертную казнь в России
14:00
Происшествия
Подросток получил сильный удар током на крыше поезда в Краснодарском крае
13:58
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнаст Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнении на перекладине на ОИ
13:57
Происшествия
Обвиняемый в мошенничестве с коттеджем экс-председатель СО РАН пойдет под суд
13:56
Происшествия
Брошенную двухлетнюю девочку нашли на улице в Подмосковье
13:54
Политика
Президент Сербии пройдет полиграф, чтобы опровергнуть связь с мафией
13:54
Общество
Публицист Кеворкян рассказал, почему Украине не стоит пытаться забирать Крым у России
13:52
Армия
США начинают крупнейшие за 40 лет военно-морские учения
Все новости

Олимпиада-2020: медальный зачет, место России, расписание, скандалы продолжаются

  /   Обновлено: 03 августа 2021 12:59
Спорт
Олимпиада-2020: медальный зачет, место России, расписание, скандалы продолжаются
Федеральное агентство новостей  / 

Сборная России опустилась на шестое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады-2020 в Токио. Россиян обогнала Великобритания благодаря яхтсмену Джайлсу Скотту, который взял 13-е для своей команды золото в парусном спорте в классе «Финн».

У россиян пока 12 золотых медалей, а всего — 50 наград. По общему количеству медалей мы уступаем только Китаю и США. Китайская команда продолжает удерживать первое место, следом идут американцы, на третьем месте — Япония. Четвертая — Австралия, затем Великобритания, а на шестом месте — Россия (подробнее — в инфографике ФАН).

Во вторник, 3 августа, на Олимпиаде-2020 разыгрывается 24 комплекта наград. Ждем от наших атлетов новых олимпийских наград в боксе, гребле и борьбе.

Расписание соревновательного дня 3 августа — в инфографике ФАН.

Олимпиада-2020: медальный зачет, России отстает от лидеров, скандалы продолжаются
Федеральное агентство новостей  / 

Скандалы не утихают

Увы, все надежды, что политические дрязги отступят перед праздником спорта, оказались напрасными. Как отмечают эксперты, ОИ-2020 в Токио могут окончательно похоронить олимпийское движение в том виде, в котором оно существует сейчас.

Самый громкий скандал, который далек от разрешения, — с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской. Она устроила провокацию, а затем запросила политическое убежище на Западе и уже получила согласие Польши предоставить ей гуманитарную визу.

Поведение Кристины осудили некоторые белорусские спортсмены, в том числе ее товарищи (теперь уже, вероятно, бывшие) по олимпийской сборной. Появилась информация, что Тимановская пыталась через суд оспорить отстранение ее от соревнований Национальным олимпийским комитетом Белоруссии, но успеха не достигла. На белорусском телеканале ОНТ заявили, что Тимановская как спортсменка «ничего не показала на дорожке» и с самого начала вела себя вызывающе. Муж Тимановской выехал из Белоруссии в Киев, где дал первое интервью.

Олимпиада-2020: медальный зачет, России отстает от лидеров, скандалы продолжаются
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Олимпиада-2020: медальный зачет, место России, расписание, скандалы продолжаются
ои-2020 олимпиада-2020 медальный зачет олимпиада в токио тимановская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru