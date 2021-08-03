Еврокомиссия признала сертификаты Сан-Марино о вакцинации «Спутником V»

Брюссель, 3 августа. Сертификаты Сан-Марино о вакцинации от коронавируса признали действительными в Евросоюзе. Соответствующее решение приняли в Еврокомиссии.

Сертификаты, выдаваемые в Сан-Марино, будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Сан-Марино — первая в Европе страна, справившаяся с пандемией коронавируса. В республике прививают несколькими различными препаратами, в том числе и российской вакциной «Спутник V».

Ранее стало известно, что «Спутник V» можно безопасно комбинировать с другими препаратами. Результатами соответствующего исследования поделился минздрав провинции Буэнос-Айрес.