Зеленский считает, что Крым и Донбасс «вернутся» в состав Украины

Киев, 3 августа. Крым и Донбасс являются «украинской землей», а для россиян это «чужая территория», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В эфире телеканала «Дом» политик сказал, что Донбасс и Крым украинцы любят, а для россиян эти территории никогда не будут «русской». В результате эти земли «вернутся» в состав Украины, считает Зеленский.

«Это не их земля, их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда», — высказался президент страны.

По мнению Зеленского, «возвращение» Крыма и Донбасса в состав Украины является «вопросом времени». Он заключил, что русские «не будут так любить Крым, как украинцы».

Днем ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз заявил, что Киев хочет «вернуть» Крым. В интервью Евгению Киселеву киевский дипломат сообщил, что Украина дождется момента, когда это случится.