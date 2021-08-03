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Певица МакSим остается в реанимации

  /   Обновлено: 03 августа 2021 12:15
Общество
Певица МакSим остается в реанимации
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 3 августа. Певица МакSим пришла в себя и больше не находится в состоянии искусственной комы, но все еще остается в реанимации, сообщила концертный директор артистки Маргарита Соколова.

Врачи отключили 38-летнюю певицу от аппарата ИВЛ, она может дышать сама с помощью кислородной маски, однако о переводе в обычную палату речь пока не идет.

«Я могу сказать, что настроение и состояние улучшились, появляются силы, просто нужно дать время», — сообщила Соколова Федеральному агентству новостей.

Певица попала в больницу с поражением легких в середине июня. Она находилась в состоянии искусственной комы и дышала с помощью аппарата ИВЛ. На данный момент она уже может передвигаться по больнице в кресле.

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