Певица МакSим остается в реанимации

Москва, 3 августа. Певица МакSим пришла в себя и больше не находится в состоянии искусственной комы, но все еще остается в реанимации, сообщила концертный директор артистки Маргарита Соколова.

Врачи отключили 38-летнюю певицу от аппарата ИВЛ, она может дышать сама с помощью кислородной маски, однако о переводе в обычную палату речь пока не идет.

«Я могу сказать, что настроение и состояние улучшились, появляются силы, просто нужно дать время», — сообщила Соколова Федеральному агентству новостей.

Певица попала в больницу с поражением легких в середине июня. Она находилась в состоянии искусственной комы и дышала с помощью аппарата ИВЛ. На данный момент она уже может передвигаться по больнице в кресле.