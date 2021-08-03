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Американский дипломат пригрозил вторжением ВМС США в территориальные воды Крыма
Армия
Американский дипломат пригрозил вторжением ВМС США в территориальные воды Крыма
commons.wikimedia.org  /  navy.mil/Общественное достояние

Вашингтон, 3 августа. США могут направить ВМС в территориальные воды Крымского полуострова. Такую угрозу озвучил американский дипломат Джордж Кент.

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Кент в интервью украинским СМИ заявил, что Вашингтон многие годы осуществляет провокации наподобие той, что провел британский эсминец Defender. По словам дипломата, такие действия Соединенные Штаты предпринимают для обеспечения права на свободную морскую навигацию.

«Можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно», — рассказал зампомощника госсекретаря.

Кент также отметил, что в настоящий момент Китай препятствует свободному судоходству в Южно-Китайском море и пообещал ответные меры со стороны Вашингтона. Точно так же, по словам дипломата, Белый дом будет действовать и в Черном море. Кент пригрозил, что для борьбы за право на свободную навигацию Военно-морские силы США могут вторгнуться в территориальные воды Крыма, как это сделали их коллеги из Британии.

В июне британский эсминец HMS Defender, нарушив международные правила, вторгся в территориальные воды РФ и сменил курс лишь после того, как российские военные открыли огонь. При этом в МИД Британии пообещали отправить новые корабли к берегам Крыма.

Ранее адмирал США Роберт Берк заявил о возможности открыть огонь по российским кораблям в Черном море, передает телеканал 360tv.ru.

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