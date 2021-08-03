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Мурашко заявил о необходимости привить от коронавируса всех пожилых граждан

  /   Обновлено: 03 августа 2021 12:25
Общество
Мурашко заявил о необходимости привить от коронавируса всех пожилых граждан
pixabay.com

Москва, 3 августа. Необходимо обеспечить вакцинацию от коронавирусной инфекции всех граждан пожилого возраста в России.

Такое мнение выразил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Вакцинацию должны пройти все пожилые люди. Исключением может быть только справка о медицинском отводе из-за противопоказаний, добавил глава ведомства.

Россиянам ранее рассказали об эффективности отечественных вакцин против штаммов коронавируса «Дельта» и «Дельта плюс». Действенность препаратов снижается, если сравнивать с эффективностью против первичной вариации COVID-19. При этом показатель остается выше 90%.

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