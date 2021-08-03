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Не стоит бояться: сколько будет стоить доллар к началу сентября
Экономика
Не стоит бояться: сколько будет стоить доллар к началу сентября
Федеральное агентство новостей  / 

На конец года ключевая ставка составит 77,25%, что сыграет в пользу укрепления российской валюты, считают опрошенные ФАН экономисты и аналитики.

Курс доллара расчетами «на завтра» на 16:35 по Москве падал на 40 копеек, до 72,76 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 86,47 рубля. Это следует из данных Московской биржи.

Август: стоит ли бояться

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заметил, что август всегда вызывает беспокойство у рядовых россиян. Связано это с событиями 1998 года — дефолт, девальвация рубля с 6 до 1415 руб. за доллар, обнуление индекса РТС. Плюс именно в августе 2008 года, с начала событий в Южной Осетии, начался российский финансовый кризис. Однако в этот раз бояться не стоит, уверяет экономист.

«Рубль — это сырьевая валюта. Высокие цены на нефть и наращивание с августа ее добычи в рамках сделки ОПЕК+ поддержат платежный баланс России. Лишь исполнение бюджетного правила не позволяет рублю перейти к устойчивому укреплению. Ежедневные покупки валюты на 13,5 млрд руб. для летнего низколиквидного рынка — это достаточно много. В пользу российского рубля говорят и сохраняющиеся ограничения на международный туризм», — пояснил Александр Разуваев.

Бояться не стоит: сколько будет стоит доллар к началу сентября
Федеральное агентство новостей  / 

Он напомнил: глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает, что инфляция в России станет долгосрочным явлением, в связи с чем регулятор, вероятно, продолжит свою жесткую денежно-кредитную политику. Эксперт сделал вывод, что цикл повышения процентных ставок в России не завершен. Вероятно, на конец года ключевая ставка составит 77,25%. Что, естественно, сыграет в пользу укрепления российской валюты. Доллар, скорее всего, проведет август в коридоре 7174 руб.

Санкционные риски

Основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников рассказал, что курс рубля до конца августа будет зависеть от самых разных факторов, часть которых можно прогнозировать, а часть других прогнозированию не поддается. Поддержкой для рубля будут котировки нефти, которые, вероятнее всего, останутся на прежних уровнях — около 7375 долларов за баррель. Серьезного снижения или роста стоимости сырья не ожидается, если не будет каких-то мощных потрясений на рынке (как бывало раньше из-за резкого падения добычи или спроса).

«Единственное, что может повлиять на котировки, — это масштабы третьей волны пандемии, которая нарастает. Накануне в США зафиксирован новый рекорд заболеваемости за сутки (более 100 тысяч человек), вспышки заболеваемости фиксируются в азиатских странах, в том числе в Китае. Опасения трейдеров, что эта динамика может привести к падению спроса, повлияют на цены — они могут снизиться вплоть до 7071 доллара за баррель на короткое время. Потому и рубль может временно ослабнуть к доллару до 7778 руб. и к евро — до 8990 руб.», — добавил Владислав Булочников.

Бояться не стоит: сколько будет стоит доллар к началу сентября
Федеральное агентство новостей  / 

Также, по его мнению, негативно на курс отечественной валюты могут повлиять новые санкционные инициативы со стороны США — в Конгрессе продолжается продавливание новых предложений по ограничениям для российской экономики. Однако согласование таких документов носит длительный характер, и новые санкции могут быть оглашены позднее, осенью.

«Если на мировых площадках и в геополитической повестке не произойдет каких-то экстремальных событий, рубль может остаться на текущих уровнях вплоть до сентября этого года», — заключил Владислав Булочников.

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева ранее сообщила, что формирование корзины из шести мировых валют считается наиболее простой стратегией замены доллара в инвестиционном портфеле граждан России. Среди валют эксперт выделяет евро, британский фунт, канадский доллар, японскую иену, швейцарский франк и шведскую крону.

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