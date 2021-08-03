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Канал «Пятница!» покажет популярное в YouTube тревел-шоу Ивлеевой «Блогеры и дороги»

  /   Обновлено: 03 августа 2021 12:24
Шоу-бизнес
Канал «Пятница!» покажет популярное в YouTube тревел-шоу Ивлеевой «Блогеры и дороги»
Пресс-служба телеканала «Пятница!»  / 

Известная российская телеведущая Анастасия Ивлеева запускает второй сезон тревел-проекта «Блогеры и дороги», который впервые будет выходить на телеканале «Пятница!», стало известно ФАН.

Компания блогеров отправится в путешествия по нашей необъятной стране и воочию убедится, как и чем живут люди в небольших городах, деревнях и селах России.

В новом сезоне ожидается участие, естественно, самой Ивлеевой, а также многих других известных в отечественной интернет-среде личностей: Дани Милохина, Юлии Гаврилиной, Иды Галич, Марии Миногаровой, Эльдара Джарахова, Романа Каграманова, Karrambaby, Slava Marlow, Cherocky, Виталика Parapatronov и Дмитрия Масленникова.

Канал «Пятница!» покажет популярное в YouTube тревел-шоу Ивлеевой «Блогеры и дороги»
Пресс-служба телеканала «Пятница!»  / 

Во втором сезоне будет показаны шесть эпизодов. Участники тревел-проекта посетят Урюпинск (Волгоградская область), столицу Республики Калмыкия Элисту, главный город Республики Адыгея Майкоп, Мезмай и Геленджик (оба — Краснодарский край).

Премьерные серии будут выходить на канале «Пятница!», а после телевизионного эфира они появятся на собственном YouTube-канале Ивлеевой.
Дата старта сезона на телеканале пока неизвестна, и ее организаторы сообщат дополнительно.

Отметим, что первый сезон шоу о путешествиях шел только на YouTube, поэтому на российском телевидении оно будет показано впервые.

Канал «Пятница!» покажет популярное в YouTube тревел-шоу Ивлеевой «Блогеры и дороги»
Пресс-служба телеканала «Пятница!»  / 

Не так давно Анастасия Ивлеева заявила о том, что готова рассказать всю правду о проблемах в браке с репером Элджеем.

Ранее актриса, певица и бывшая участница комедийного шоу Comedy Woman Надежда Ангарская призналась в программе «Пятницы!» «ДНК-шоу», что боится агрессивных действий со стороны экс-мужа.

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Все новости / Шоу-бизнес / Канал «Пятница!» покажет популярное в YouTube тревел-шоу Ивлеевой «Блогеры и дороги»
анастасия ивлеева тревел-шоу блогеры и дороги телеканал пятница
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