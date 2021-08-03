Главу Академии наук Соомере выдвинули в кандидаты на пост президента Эстонии

Таллин, 3 августа. Партии правящей коалиции Эстонии предложили кандидатуру главы Академии наук Тармо Соомере на должность президента страны.

Члены парламентских фракций Центристской партии и Партии реформ встретились с ученым, чтобы обсудить его участие в выборах главы государства. Представители политсил назвали Соомере командным игроком и выразили надежду, что он представит политику государства, а не единого человека.

Ранее лидер консервативной эстонской партии Мартин Хельме призвал государство выйти из Евросоюза. По мнению политика, «зеленая революция» Брюсселя не соответствует национальным интересам страны.