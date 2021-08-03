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Директор МакSим выписалась из больницы
Общество
Директор МакSим выписалась из больницы
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 3 августа. Официальный представитель певицы Макsим Маргарита Соколова рассказала о своем состоянии. В интервью ФАН она сообщила о своей выписке.

Концертный директор звезды наконец-то выписалась из больницы, но ее подопечная пока все еще продолжает лечение. Состояние Соколовой, которая заразилась коронавирусом почти одновременно с певицей, заметно улучшилось, поэтому медицинские специалисты разрешили ей вернуться домой. Соколова в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей рассказала, что рада наконец-то покинуть больничные стены.

Ранее в интервью ФАН представитель исполнительницы хита «Трудный возраст» подтвердила информацию об улучшении ее состояния. Менеджер отметила, что Марина Максимова стала дышать лишь с помощью кислородной маски, что свидетельствует о заметном прогрессе, поскольку раньше она дышала исключительно с помощью аппарата ИВЛ.

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