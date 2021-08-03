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Жители России стали больше тратить на одежду и обувь в пандемию
Экономика
Жители России стали больше тратить на одежду и обувь в пандемию
ИА Народные новости  /  Мария Белякова

Москва, 3 августа. Коронавирусная пандемия привела к добровольному повышению расходов жителей Российской Федерации на одежду и обувь.

На фоне кризиса COVID-19 население страны экономило на многих товарах, включая продукты. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные обследования Росстатом расходов домохозяйств. При этом в первом квартале текущего года сэкономленные средства семьи начали тратить на одежду и обувь.

Расходы россиян на эти виды товаров увеличились в отчетный период в 2,5–3 раза. Эксперты допускают наличие своеобразного эффекта «символического завершения локдауна» в конце 2020 года и реализацию отложенного спроса. Также не исключается, что пандемия COVID-19 совпала с изменением структуры потребления.

В России ожидается рост цен на одежду и обувь. Товары в новом осенне-зимнем сезоне могут подорожать на 10%.

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