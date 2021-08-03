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Суд приговорил Соболь к 1,5 года ограничения свободы

  /   Обновлено: 03 августа 2021 12:32
Происшествия
Суд приговорил Соболь к 1,5 года ограничения свободы
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Москва, 3 августа. Столичный суд признал Любовь Соболь виновной по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции.

В качестве наказания экс-юристу ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) избрали ограничение свободы сроком на 1,5 года.

Соболь не сможет покидать дом с 22:00 до 06:00 по московскому времени, выходить за пределы своего административного округа, а также участвовать в массовых мероприятиях. Кроме того, она должна будет четыре раза в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Помимо Соболь, обвинения в нарушении санитарных норм предъявлены еще нескольким участникам акции. Среди них — Кира Ярмыш, Ольга Степанова и Люся Штейн.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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