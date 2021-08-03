Выручка российских аптек с начала 2021 года превысила 550 млрд рублей

Москва, 3 августа. Фармацевтические ретейлеры практически удержали обороты выручки на уровне 2020 года. С января по июнь текущего года аптеки заработали 552,1 млрд рублей.

Полученный результат оказался всего на 1% ниже, чем за аналогичный период минувшего года. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные маркетингового агентства DSM Group.

Удержать показатели ретейлеры смогли за счет подорожания лекарственных средства и на фоне продолжающегося спроса на препараты, которые используют при лечении COVID-19. Также выросли и онлайн-продажи, отметили аналитики.

Регионы России дополнительно получат свыше 2,4 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.