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Выручка российских аптек с начала 2021 года превысила 550 млрд рублей
Экономика
Выручка российских аптек с начала 2021 года превысила 550 млрд рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 3 августа. Фармацевтические ретейлеры практически удержали обороты выручки на уровне 2020 года. С января по июнь текущего года аптеки заработали 552,1 млрд рублей.

Полученный результат оказался всего на 1% ниже, чем за аналогичный период минувшего года. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные маркетингового агентства DSM Group.

Удержать показатели ретейлеры смогли за счет подорожания лекарственных средства и на фоне продолжающегося спроса на препараты, которые используют при лечении COVID-19. Также выросли и онлайн-продажи, отметили аналитики.

Регионы России дополнительно получат свыше 2,4 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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лекарства аптеки выручка
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