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Судан откроет новые торговые представительства за рубежом
Судан
Судан откроет новые торговые представительства за рубежом
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Хартум, 3 августа. Министр торговли и снабжения Судана Али Гедо и глава МИД Марьям ас-Садик аль-Махди подчеркнули важность назначения торговых атташе при посольствах страны, сообщает агентство Al Sudani News.

Открытие коммерческих представительств поспособствует поддержанию платежного баланса, интеграции суданской экономики в международную систему, развитию внешнего рынка и заключению контрактов с иностранными предприятиями. Кроме того, новые посольские сотрудники могут сыграть техническую роль в продвижении экспорта национальной продукции и в разработке законов и постановлений, регулирующих деятельность за рубежом.

Переговоры между Гедо и Аль-Махди состоялись в понедельник в рамках постоянного сотрудничества между двумя ведомствами. Во время встречи чиновники подчеркнули, что отсутствие таких представительств в странах мира негативно сказывается на экономике восточноафриканского государства.

По словам Гедо, Министерство снабжения имеет крупнейший торговый центр в Каире, и предпринимаются попытки запустить его работу. Подобные действия Хартум осуществляет в Корее, Китае, Саудовской Аравии и многих других странах.

Чиновник подчеркнул, что его ведомство восстановило свои полномочия по изданию правил для экспорта и активации многих законов, и это способствует извлечению выгоды из имеющихся в стране природных ресурсов. В настоящее время Судан может реализовать все направления и приоритеты переходного правительства. Торговля, по словам Гедо, является основой для продвижения народного хозяйства.

«Невозможно добиться экономического развития, открытости для внешнего мира и доступа к рынкам без специальных атташе и коммерческих центров, представляющих собой технический орган, регулирующий работу за пределами страны», — заявил заместитель министра торговли и снабжения Надер ар-Рих, присутствовавший на заседании.

Он сослался на опыт Египта в Общем рынке Восточной и Юго-Восточной Африки (КОМЕСА). Каир открыл свои представительства во всех государствах, входящих в организацию, а также запустил программу научных исследований для изучения потребностей этих стран, чтобы стать одним из крупнейших ее экспортеров.

«Судан же — страна безграничных ресурсов», — добавил Ар-Рих.

Со своей стороны, глава МИД Марьям ас-Садик аль-Махди похвалила работу технической группы менеджеров Министерства торговли и снабжения.

«Все мы должны работать как одна команда, чтобы в полной координации составить единое национальное видение преобразования государства», — отметила она.

Аль-Махди также подчеркнула важность открытия торговых представительств и их роль в защите интересов Судана, отметив, что внешнеполитическое ведомство стремится разработать срочные решения в этом отношении.

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