Осужденный за убийство гражданин Украины покончил с собой в СИЗО Симферополя

Симферополь, 3 августа. Силовики Крыма пытаются разгадать причины смерти гражданина Украины, осужденного за убийство на полуострове. Как стало известно ФАН, блюстители закона считают, что украинец свел счеты с жизнью.

В отдел полиции №1 Симферополя 2 августа поступила информация от майора внутренней службы СИЗО, состоящего в должности оперативного дежурного по режимному учреждению. Он сообщил, что в одной из камер его подчиненные обнаружили окровавленное тело человека без сознания.

Для спасения его жизни сотрудники вызвали бригаду скорой помощи. Но реанимационный автомобиль не довез живым пациента: убийца скончался по дороге в медицинское учреждение, не приходя в сознание.

На место происшествия немедленно выехала оперативно-следственная группа. Блюстители закона произвели официальный осмотр камеры. Они сделали фото- и видеосъемку места, где был обнаружен заключенный.

Тело пострадавшего было направлено в морг для вскрытия. После него судебно-медицинские эксперты вынесут решение о причинах смерти мужчины.

«Скорее всего, гражданин Украины покончил жизнь самоубийством, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. – Его тело с головы до ног было залито кровью. Рядом находился предмет, представляющий оперативный интерес. В отношении мужчины был ранее вынесен приговор судом о виновности в совершения преступления по статье УК РФ «Убийство».

Силовики установили, что 43-летний погибший ранее проживал в Луганске в одном из домов по улице Гагарина. В СИЗО он находился с 11 июля этого года, после вынесения вердикта судебного органа.