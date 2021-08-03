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Украина намерена перенести «Крымскую платформу» под эгиду ООН

  /   Обновлено: 03 августа 2021 11:57
Политика
Украина намерена перенести «Крымскую платформу» под эгиду ООН
wikipedia.org  /  SergKh78 / CC BY-SA 4.0

Киев, 3 августа. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова поделилась планами касаемо будущего саммита «Крымская платформа».

По ее словам, Киев не располагает достаточным количеством средств для ежегодного проведения мероприятия. В связи с этим Украина рассчитывает, что формат этого собрания удастся перенести под эгиду ООН.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отказался от участия в «Крымской платформе». Однако Вашингтон направит туда своего представителя, имя которого не раскрывается.

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