Украина намерена перенести «Крымскую платформу» под эгиду ООН

Киев, 3 августа. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова поделилась планами касаемо будущего саммита «Крымская платформа».

По ее словам, Киев не располагает достаточным количеством средств для ежегодного проведения мероприятия. В связи с этим Украина рассчитывает, что формат этого собрания удастся перенести под эгиду ООН.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отказался от участия в «Крымской платформе». Однако Вашингтон направит туда своего представителя, имя которого не раскрывается.