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Кабмин захотел выяснить финансовое положение российских металлургов

  /   Обновлено: 03 августа 2021 11:57
Экономика
Кабмин захотел выяснить финансовое положение российских металлургов
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 августа. Правительство Российской Федерации намерено узнать о финансовом положении электрометаллургических предприятий страны.

В кабмине хотят проанализировать деятельность металлургов после обращений бизнеса. Компании ранее указывали на риск остановки предприятий из-за введенных с 1 августа пошлин на черные и цветные металлы.

Министерство промышленности и торговли РФ получило поручение собрать информацию о финансовом положении данных организаций за последние три года, передает РБК. Ведомство будет учитывать при анализе ввод экспортных пошлин в России и углеродного налога в Евросоюзе. Также минпромторгу необходимо представить позицию «о целесообразности» применения единообразных подходов в вопросе установки пошлин на экспорт.

Повышение налоговой нагрузки, в том числе в металлургической отрасли, может принести сотни миллиардов рублей в год в бюджет России. К числу сфер, которых коснутся планы властей, также относятся добыча полезных ископаемых и доходы состоятельных граждан.

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кабмин металлурги пошлины
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