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Минобороны Белоруссии пригласило Казахстан принять участие в учениях «Запад-2021»

  /   Обновлено: 03 августа 2021 12:06
Армия
Минобороны Белоруссии пригласило Казахстан принять участие в учениях «Запад-2021»
mil.by  /  Министерство обороны Республики Беларусь

Минск, 3 августа. Министерство обороны Белоруссии направило приглашение Казахстану принять участие в совместных белорусско-российских маневрах «Запад-2021».

Такое решение было озвучено после встречи белорусского министра обороны Виктора Хренина с замглавы минобороны Казахстана Муратом Бектановым. Хренин обратил внимание на единство взглядов белорусов и казахов на угрозы в Восточноевропейском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности.

Военные учения начнутся в сентябре и будут проходить на территории России и Белоруссии. Специалисты будут оттачивать навыки по борьбе с морскими и наземными целями. Российские солдаты и офицеры уже прибыли в республику для подготовки к началу маневров.

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Все новости / Армия / Минобороны Белоруссии пригласило Казахстан принять участие в учениях «Запад-2021»
Казахстан белоруссия военные учения запад-2021
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