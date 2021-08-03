Минобороны Белоруссии пригласило Казахстан принять участие в учениях «Запад-2021»

Минск, 3 августа. Министерство обороны Белоруссии направило приглашение Казахстану принять участие в совместных белорусско-российских маневрах «Запад-2021».

Такое решение было озвучено после встречи белорусского министра обороны Виктора Хренина с замглавы минобороны Казахстана Муратом Бектановым. Хренин обратил внимание на единство взглядов белорусов и казахов на угрозы в Восточноевропейском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности.

Военные учения начнутся в сентябре и будут проходить на территории России и Белоруссии. Специалисты будут оттачивать навыки по борьбе с морскими и наземными целями. Российские солдаты и офицеры уже прибыли в республику для подготовки к началу маневров.