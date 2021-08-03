Локдаун из-за коронавируса могут ввести в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 3 августа. Новый локдаун в Ростовской области вполне реален. Об этом сообщили на заседании областного оперативного штаба по распространению коронавируса.

Как пояснил губернатор Василий Голубев, в настоящие дни отмечен максимальный прирост заболеваемости в регионе. Загруженность коечного фонда уже составляет 90%. Поэтому необходимо ужесточить контроль масочного режима в общественных местах.

«Необходимо усилить контроль за соблюдением санитарных требований на территории области. Не чтобы наказать людей штрафом, а чтобы убедить их носить маску», — сказал губернатор.

Голубев также отметил, что в прошлом году на пике пандемии аппарату управления пришлось корректировать работу врачей по оказанию плановой медицинской помощи. Сейчас возможно повторение этой ситуации, так как нагрузка на систему здравоохранения сильно возросла.

На заседании регионального опер штаба затронули тему о введении локдауна. По словам участников заседания, эта мера будет востребованной, если за ближайшие две недели негативная динамика распространения заболевания не исчезнет.

Ранее ФАН сообщал, что количество инфицированных детей дошкольного возраста в Ростовской области достигло 129 человек, школьников уже 146. Если в ближайшие недели ситуация не изменится, то будут подниматься вопросы о переносе сроков как начала учебного года, так и переводе учащихся в заочный формат.